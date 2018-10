Real Madrid, piace il colombiano Sanchez. Pronti 65 milioni

Tra i più convincenti ieri sera al Ferraris, Jorginho ha preso quasi tutte sufficienze piene al termine di Italia-Ucraina 1-1. L'unico 5.5 è di Tuttosport: "Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe da lui, visto quanto propone al Chelsea". "Grazie a lui un'Italia più sarriana,...

Il Messaggero: "Bernardeschi illude, ma gli azzurri non vanno oltre l'1-1"

La Stampa: "Nazionale, in un anno una sola vittoria"

La Gazzetta dello Sport titola: "Questa Italia che non vince"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Milan, Paquetà!"

L'Unione Sarda: "Bene l'esordio in Nazionale di Barella"

Milan, il QS-Sport: "Preso Paquetà. Il brasiliano arriva per 35 milioni"

Tuttosport: "E' sparita l'Italia". Gli azzurri non sanno vincere

Fiorentina, La Nazione titola: "Senza Veretout non si può"

Empoli, La Nazione titola: "Un nuovo consulto per Manuel Pasqual"

Secondo quanto riportato da Don Balon , il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Davinson Sanchez del Tottenham. Per il colombiano i campioni d'Europa sono pronti a mettere sul piatto 65 milioni.

