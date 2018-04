Real Madrid, pronta una super offerta per Salah: 140 milioni più Ceballos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid ha un grande sogno per la prossima stagione: Mohamed Salah. Come riporta l'Express, i blancos preparano infatti un'offerta shock per provare a strappare l'ex Roma al Liverpool dopo una sola stagione: sul piatto 140 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Dani Ceballos, molto gradito a Klopp.