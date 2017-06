Real Madrid, PSG disposto a fare follie per CR7 ma lui vuole lo United

© foto di Imago/Image Sport

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene banco in casa Real Madrid. Come spiega Gianluca Di Marzio, il Paris Saint Germain sarebbe davvero disposto a spendere qualsiasi cifra pur di portare il portoghese in Ligue 1. Tuttavia pare che la priorità di CR7 sia un'altra, ovvero un ritorno al Manchester United, squadra che non ha mai dimenticato.