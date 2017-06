Real Madrid, Raiola offre Ibrahimovic. No dello svedese al Valencia

© foto di Imago/Image Sport

In Europa tiene banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic, al momento svincolato di lusso dopo la rottura del crociato e la mancata conferma al Manchester United. L'attaccante di Malmoe non vuole comunque rassegnarsi a firmare con un club di seconda fascia, preferendo continuare la sua esperienza in Europa presso una delle società top del continente. Secondo le indiscrezioni raccolte da Don Balon, l’agente del giocatore Mino Raiola ha proposto il suo assistito al Real Madrid, che però non è parso troppo entusiasta dell'opportunità di ingaggiare Ibra. A farsi avanti, invece, è stato il Valencia: no secco dello svedese