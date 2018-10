Real Madrid, Ramos: "Cambiare allenatore non è mai positivo"

© foto di J.M.Colomo

Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, intervistato in zona mista dopo il ko casalingo col Levante, ha difeso mister Lopetegui: "Stiamo segnando poco, dobbiamo cambiare e speriamo che le critiche negative non incidano sulle nostre prestazioni. Lopetegui? Ho sempre detto che cambiare allenatore non è positivo. Non è facile parlare quando le cose non ci riescono. Non decidiamo noi chi deve essere l'allenatore, ma Julen ha il sostegno di tutto lo spogliatoio. La squadra è già concentrata sulla prossima partita, una partita da vincere per provare a tranquillizzare tutti". Lo riporta Bernabéu Digital.