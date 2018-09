Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

© foto di J.M.Colomo

Il pareggio arrivato in casa dell'Athletic Bilbao ha lasciato molta delusione in casa Real Madrid come hanno dimostrato le parole di Sergio Ramos: "Sapevamo che è uno dei campi più difficili fuori casa, il pubblico spinge la squadra, ma a prescindere da questo, l'Athletic è una squadra che sa molto bene come gioca. Dobbiamo sempre dare il massimo per questo club, non consideriamo il pareggio buono, non è mai buono, quando si pareggia: c'è molto da migliorare".