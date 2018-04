Real Madrid, salta l'arrivo del talento Ramon: problemi al ginocchio

© foto di J.M.Colomo

Rischia di saltare il trasferimento di Ramon De Araujo dal Fluminense al Real Madrid. Lo fa sapere lo stesso club brasiliano con una nota: "L'attaccante Ramone, della squadra U20 e che era in trattative col Real Madrid B, ha presentato problemi fisici al ginocchio sinistro nel corso delle visite mediche. Il giocatore ritornerà in Brasile per essere valutato".