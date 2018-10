Real Madrid sempre più in crisi, per As si tratta di "Impotenza"

"Impotenza". Una sola parola nel titolone a nove colonne di As sul tracollo del Real Madrid, ormai da considerare in crisi, uscito sconfitta dal Bernabeu contro l'umile Levante, beccato però in giornata di grazia. 34 tiri non sono bastati a Julen Lopetegui, sempre più in bilico dopo questa debacle.