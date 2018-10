Real Madrid su Kanté ma il Chelsea è pronto a blindare il francese

Come si apprende dal Sun on Sunday, il Chelsea vuole assicurarsi che i propri talenti non vengano presi d'assalto dalle altre grandi squadre dei massimi campionati europei. E dopo Hazard, presto potrebbe arrivare una proposta di rinnovo per il centrocampista N'Golo Kante, dato che c'è il Real Madrid pronto a formulare presto un'offerta per il mediano, laureatosi campione del Mondo questa estate con la Francia.