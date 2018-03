Real Madrid, Vazquez: "Liverpool? Spero di restare qui a lungo"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da Onda Cero, l'esterno d'attacco del Real Madrid Lucas Vazquez ha parlato così del suo futuro e della convocazione in Nazionale: "Sono molto contento al Real Madrid, è la squadra che mi ha cresciuto e spero di restare qui per tanti anni. Questo per me è il miglior momento da quando sono arrivato. Ho fiducia e sto ottenendo buoni risultati. Spagna? C'è un grande gruppo e tutti noi ci troviamo bene. Lopetegui è un ottimo ct e lo sta dimostrando". Negli ultimi giorni Vazquez è stato accostato con forza alla maglia del Liverpool, come possibile contropartita nell'operazione Salah.