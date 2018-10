Real Madrid, Vinicius: "CR7? Gioco con Modric, il migliore al mondo"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, dicendo la sua sull’addio al calcio di Antonio Cassano: “Non è la prima volta che lo fa e mi sembra una presa in giro da parte sua. Rispetto le sue motivazioni ma smetta anche perché...

Vinicius Jr non ha avuto la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Tuttavia sull'assenza del portoghese, il giovane talento brasiliano ha detto: "Cristiano Ronaldo? Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, ma gioco con molti campioni del Mondo e ora non devo parlare di lui. Gioco con Modric che è il migliore del mondo e poi c'è Karim Benzema. Sono loro che mi hanno accolto nel miglior modo possibile e con loro voglio giocare".

