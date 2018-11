Real Madrid, Vinicius: "Mi sono adattato subito. Non pensavo di giocare"

Vinicius, attaccante del Real Madrid, ha parlato a Globoesporte: "Non mi sarei aspettato questo inizio. Né io, né la mia famiglia. Siamo venuti in Spagna con la consapevolezza che il primo anno sarebbe stato di adattamento, però siamo riusciti a farlo molto velocemente. Ho iniziato al Castilla e ora sto guadagnando minuti in prima squadra. Sono felice per le opportunità che sto avendo con Solari". Classe 2000, l'ala brasiliana ha giocato fin qui 5 partite con il Real Madrid, segnando un gol.