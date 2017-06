Real Madrid, Zidane chiama ancora Mbappè: è sempre più vicino

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta L'Equipe, Zinedine Zidane ancora una volta avrebbe chiamato Kylian Mbappè per convincerlo a vestirsi di blanco. Non è la prima volta che il tecnico ha una conversazione con il giocatore del Monaco che ormai sembra sempre più a cedere alle lusinghe del Real Madrid e trasferirsi subito in Spagna invece di restare un altro anno al Monaco.