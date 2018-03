Real Madrid, Zidane dà l'ok all'arrivo di Lewandowski

© foto di Imago/Image Sport

Robert Lewandowski è l'obiettivo principale del Real Madrid per la prossima stagione. As scrive che Zinedine Zidane avrebbe dato l'ok all'ingaggio dell'attaccante in uscita dal Bayern Monaco, mentre la dirigenza dei blancos ha già trovato un'intesa con l'agente Pini Zahavi. Tuttavia non ci sono ancora stati contatti tra i due club per il bomber classe '88, col Bayern che chiede non meno di cento milioni di euro. Le merengues, c'è da ricordarlo, hanno prestato James Rodríguez (26) ai bavaresi la scorsa estate per due anni con riscatto obbligatorio - da esercitare nel 2019 - fissato a 42 milioni di euro.