Real Madrid, Zidane: "Non ho segreti, la vittoria del talento e del lavoro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ai microfoni di Premium Sport dopo la terza Champions vinta a Kiev contro il Liverpool. "Non ho segreti, ce l'abbiamo fatta con il lavoro oltre al talento. L'importante è quello che facciamo tutti per tutto l'anno, abbiamo avuto grandi difficoltà in Liga e terminare così la stagione è sempre bello. L'ultima Champions è sempre la migliore".