Real Madrid, Zidane preoccupato per i gol subiti da calcio piazzato

© foto di J.M.Colomo

In Spagna si parla diffusamente della goleada del Real Madrid contro il Girona, ma pure dei troppi gol subiti dai Blancos da azioni iniziate da calcio piazzato. Nel 6-3 contro i catalani i tre gol ospiti sono arrivati tutti da queste situazioni, ma pure in passato Zinedine Zidane aveva dovuto riprendere i suoi per poca concentrazione. Per questo, riporta Mundo Deportivo, in vista della Juventus Zizou ha chiesto di alzare il livello di concentrazione. Anche perché la Juve, in stagione, ha segnato 19 volte da azioni sviluppatesi da calcio piazzato. Un campanello d'allarme che non lascia tranquillo il tecnico del Real.