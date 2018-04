Real Madrid, Zidane su Kepa: "E' forte ma non avevo bisogno di lui"

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane ha parlato dopo il pareggio contro l'Athletic Bilbao del mancato acquisto in inverno del portiere dei baschi Kepa Arrizabalaga: "Quando inizio una stagione, lo faccio con tre portieri a disposizione e lo finisco con gli stessi tre portieri. Kepa è giovane ed è molto forte ma non è un mio giocatore e a metà campionato io non ho mai bisogno di un nuovo portiere".