Real, Marcelo: "Privilegiati a giocare nella migliore squadra del mondo"

Dopo la vittoria contro il Celta Vigo, il giocatore del Real Madrid Marcelo si è detto fortunato a giocare nella squadra blanca: "E' stata una stagione difficile all'inizio, ma dopo abbiamo avuto la sensazione di avere fiducia e segnare gol, di giocare bene. Abbiamo fatto tutto il possibile in campionato. Personalmente mi sento bene, felice, con la fiducia dei miei compagni e del tecnico. Abbiamo il privilegio di giocare nella migliore squadra del mondo e dare tutto per questa maglia. Ora pensiamo al match in casa del Villarreal più che a Kiev. Dobbiamo partire concentrati per fare una buona partita". "