Real, Marcelo sulle critiche: "Toccarono anche a CR7, ma poi zittì tutti"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da beIN Sports dopo la clamorosa sconfitta col Levante, il laterale del Real Madrid Marcelo ha analizzato così il momento negativo dei blancos: "Abbiamo fatto grandi cose oggi, ma il pallone non voleva entrare. Record di minuti senza segnare? È un peccato perché il Levante non ha fatto molto, limitandosi a sfruttare i nostri errori. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, dando l'anima fino alla fine. È ingiusto valutare gli attaccanti all'inizio della stagione, anche quando Cristiano Ronaldo non marcava si diceva che il Real Madrid aveva bisogno di un centravanti. Poi però CR7 ha zittito tutti a suon di gol. Siamo preoccupati, ma non impauriti. Lopetegui? Siamo tutti con lui fino alla morte, dobbiamo lasciarlo lavorare".