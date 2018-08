Real, Navas nominato miglior portiere della Champions 2017-18

© foto di Imago/Image Sport

Poco prima del sorteggio Champions, la Uefa ha premiato Keylor Navas come miglior portiere della scorsa edizione. L'estremo difensore del Real Madrid, originario della Costa Rica, ha così commentato la vittoria del premio individuale: "Sono molto grato per l'opportunità e orgoglioso di poter giocare la Champions e portare in alto il nome del mio paese. E' un privilegio far parte di questo gruppo".