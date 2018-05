Real, Ramos: "Prima di tutto siamo compagni: recupera presto Salah"

"Il calcio ti insegna a volte la parte più dolce e anche quella più amara. Ma prima di tutto, siamo compagni. Recupera presto Salah. Il futuro ti aspetta", con questo tweet Sergio Ramos ha augurato una pronta guarigione a Momo Salah, uscito per infortunio durante la finale tra Real Madrid e Liverpool proprio a causa di un fallo del difensore spagnolo.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 maggio 2018