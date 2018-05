Real, Ramos: "Salah è forte, ma Messi e CR7 stanno su un altro pianeta"

© foto di J.M.Colomo

Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions contro il Liverpool: "È facile essere motivati quando arrivi ad appuntamenti così importanti. Per noi è un privilegio essere qui e poter difendere questo titolo. Champions? Abbiamo eliminato tutte le big d’Europa: Juventus, PSG e Bayern. Il nostro cammino è stato duro e sappiamo che domani il Liverpool darà la vita in campo. Il segreto del Real è l'ambizione. Tutti siamo importanti, vogliamo mantenere questa fame di successi. La migliore finale? Per me quella di domani sarà come la prima finale di Champions. Non possiamo guardare indietro. Ucraina? Ho ottimi ricordi, proprio qui fummo campioni europei con la Nazionale spagnola. Salah? È un grande giocatore, lo ha dimostrato. Non si può paragonare però a Messi e Ronaldo, loro due sono su un altro pianeta. Partita? Si affronteranno due grandi squadre, sarà importante mantenere la nostra porta inviolata".