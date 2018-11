Real, Solari difende Ramos: "Gomitata? Gli hanno rotto il naso tre volte"

Santiago Solari difende capitan Ramos. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Celta Vigo, l'allenatore del Real Madrid è tornato sulla tanto discussa gomitata rifilata dallo spagnolo a Milan Havel del Viktoria Plzen: "Sergio è onesto e coraggioso, sappiamo tutti che il calcio è un sport di contatto. Due atleti da 80 o 90 kg possono scontrarsi a massima velocità, fa parte del gioco. Nessuno poi ha il naso più fratturato di Ramos, se lo è rotto almeno tre volte. Sinceramento non ho visto cattive intenzioni nel suo gesto". Un intervento che non è stato sanzionato dal direttore di gara, ma che ha comunque provocato al difensore ceco la frattura del setto nasale, con tanto di copioso sanguinamento.