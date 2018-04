Real, tegola Carvajal: out 2-3 settimane per un problema muscolare

© foto di J.M.Colomo

Brutte notizie per il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. Secondo Marca il terzino dei Blancos Dani Carvajal, infortunatosi ieri sera contro il Bayern, dovrà restare ai box per un periodo di 2-3 settimane. La sua presenza nel ritorno del Bernabeu è da escludere, mentre per l'eventuale finale di Kiev lo spagnolo dovrebbe recuperare.