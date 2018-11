Real, Vazquez: "Con Solari sto giocando di più. Ha meritato il rinnovo"

Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, con il gruppo sempre ridottissimo a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri rimasti a Torino anche oggi si sono dedicati ad una seduta incentrata sulla parte atletica e su esercizi di tecnica....

Il centrocampista offensivo del Real Madrid Lucas Vazquez , ha parlato del recente cambio di panchina: "Da quando è arrivato Solari gioco di più, è vero. L'importante però è che la squadra vada bene, le quattro vittorie che abbiamo conquistato sono un inizio e speriamo di continuare così. La Nazionale? Spero di tornarci. Lavoro con questo obiettivo personale. Il rinnovo di Solari? Se lo merita per i risultati ottenuti. Era difficile fare meglio di lui in queste quattro partite".

