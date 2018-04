Real, Vazquez: "Molti sono invidiosi di noi. 8 semifinali infastidiscono"

© foto di J.M.Colomo

Lucas Vazquez, giocatore che ha subito il fallo il fallo da rigore nella gara tra Real Madrid e Juventus che ha permesso ai Blancos di accedere alle semifinali contro il Bayern Monaco, ha parlato al termine della vittoria contro il Malaga nella Liga: "L'intervento su di me da parte di Benatia era sicuramente calcio di rigore, molti ne parlano ancora. Se ne parla più in Spagna che in Italia, ma non ci sono dubbi: era fallo. Le 8 semifinali che abbiamo raggiunto infastidiscono qualcuno, creano una certa invidia. Dobbiamo imparare a convivere con questa invidia. Ci sono molte persone che gioiscono dei nostri mali. Buffon e le sue parole? E' abbastanza maturo per essere consapevole delle proprie dichiarazioni. Il Bayern? E' una delle squadre più forti d'Europa, sarà una partita bellissima". A riportarlo è Marca.