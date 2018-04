Real, Zidane: "Col Bayern al 150%. Non volevo che James partisse"

© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions League col Bayern Monaco: "Ho grande rispetto di quanto fatto da Jupp Heynckes al Bayern e al Real Madrid. Servirà una grandissima prestazione, il Bayern è un'ottima squadra con uno spirito di gruppo molto forte. Non vi è una favorita domani. È una semifinale e non ha nulla a che vedere con quanto accaduto lo scorso anno, non si possono paragonare queste partite. Sono sicuro che domani mentalmente saremo al 150%. James? Non volevo che se ne andasse, ma lui voleva giocare di più e lo capisco. Non ho mai avuto alcun problema con lui, voleva semplicemente giocare di più".