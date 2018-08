Red Bull Salisburgo, Samassekou rinnoverà fino al 2021

© foto di Federico Gaetano

In estate è stato al centro dell'interesse di due big italiane come Roma e Milan, ora il centrocampista Diadie Samassekou potrebbe prolungare il rapporto, in scadenza nel 2019, con il Red Bull Salisburgo che in questo modo eviterà di perderlo a parametro zero nella prossima estate. Come riporta France Football il calciatore maliano firmerà con gli austriaci un contratto fino al 2021 con una clausola di uscita per la prossima finestra di mercato estiva.