Rio Ave, Coentrao: "Persi tanti soldi per tornare a essere felice"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il laterale portoghese Fabio Coentrao, tornato al Rio Ave nella giornata di ieri, ha spiegato così la sua sorprendente scelta ai microfoni di Record: "Ho aspettato fino al 31 agosto una chiamata dal club per il quale ho dato tutto l'anno scorso, ma non l'ho mai ricevuta. Questo è molto triste. Avevo bisogno di felicità e, anche se ho perso tanti soldi, l'ho ottenuta scegliendo un club che è sempre stato corretto e fedele nei miei confronti. Sono nato povero e morirò povero". Coentrao ha risolto il proprio contratto col Real Madrid nella speranza di firmare con lo Sporting CP, ma alla fine ha optato per il ritorno nel club che lo aveva lanciato da giovanissimo.