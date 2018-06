Rivaldo: "Fred giocatore meraviglioso. Farà bene a Manchester"

Rivaldo, ex stella brasiliana, ha parlato a Sky Sports UK per commentare l'acquisto da parte del Manchester United del connazionale Fred (dallo Shakhtar Donetsk). "E' un giocatore meraviglioso. Avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi come tutti quelli che si trasferiscono da paese all'altro, ma se sei un centrocampista brillante e forte come Fred, allora non hai problemi a giocare in una squadra come lo United".