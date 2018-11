RMC SPORT - Bia: "Napoli devastante per 20 minuti. PSG salvato da Buffon"

© foto di Image Sport

Giovanni Bia, ex giocatore del Napoli, a RMC Sport Quelli della Notte ha commentato il pareggio della squadra di Ancelotti in Champions League: "Atmosfera da grande competizione che per fortuna le squadre italiane cominciano ad affrontare anche con spessore tecnico. Il Napoli è riuscito a gestire la gara in maniera accorta e quando ha alzato i ritmi si sono visti i limiti del PSG. Ci sono stati 20 minuti devastanti del Napoli e solo Buffon ha tenuto a galla i francesi. Nel primo tempo il PSG ha fatto una partita aggressiva mettendo un po' in difficoltà il Napoli che però è rimasto sempre in piedi. Ancelotti è stata una genialata di De Laurentiis, nessuno pensava che avrebbe potuto fare meglio di Sarri. Mi ricorda la Juve con l'arrivo di Allegri. Il Napoli ha acquisito il livello internazionale che prima mancava. Dopo il pareggio di Insigne il Napoli non ha più rischiato nulla. Spero che il Napoli passi il turno perché secondo me ci possiamo togliere grandi soddisfazioni anche con gli azzurri".