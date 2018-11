RMC SPORT - Buso: "Nel secondo tempo un altro Napoli"

© foto di Federico De Luca

Renato Buso, ex giocatore anche del Napoli, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso del secondo tempo di Napoli-PSG: "Era ovvio trovare delle difficoltà contro una grande squadra come il PSG, ma nel secondo tempo è cambiato il Napoli e la partita. Sta legittimando il pareggio e continua ad attaccare ma deve stare attenta a non subire altri gol. Nel primo tempo è successo che il PSG ha capito come affrontare il Napoli ed ha giocato in maniera diversa rispetto all'andata. Il Napoli ha saputo reagire allo svantaggio e Ancelotti ha trovato le giuste soluzioni. E' un tecnico eccezionale che sa dare la svolta alla partita anche con i cambi".

Il Paris Saint Germain sembra che continui a vivere con la presunzione di avere una mentalità vincente che ancora non ha?

"Si ha la sensazione di un club che voglia fare grandissime cose con capacità economiche di comprare chiunque ma poi bisogna esser bravi a costruire la società. Spesso il PSG dà molta più importanza al singolo che alla squadra o alla società. Manca un'identità a questi giocatori e questo poi si vede in campo. Questo è il punto dolente di una squadra fatta di grandi campioni".

Domani la Juve, un'occasione ghiotta contro lo United?

"Indubbiamente. Vincendo chiuderebbe la questione qualificazione per potersi concentrare sul campionato. La Juve in questo momento ha una forza internazionale. Quest'anno è la squadra più forte in Champions e la favorita per vincere la coppa".

Di Francesco come vive le ore prima del match contro il CSKA Mosca?

"Mi hanno dato fastidio le parole di Sousa sulla panchina della Roma. E' stato inopportuno. Di Francesco l'anno scorso ha fatto benissimo ed è difficile lavorare in una squadra che cambia sempre tanti giocatori da una stagione all'altra. Io vedo una Roma meno cattiva e negli atteggiamenti di Dzeko vedo qualcosa che non funziona".