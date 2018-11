RMC SPORT - Butragueno: "Possiamo vincere tutto. Anche senza Cristiano"

Fonte: Alessandro Rimi

A margine dello Sport Movies 2018 organizzato a Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni Emilio Butragueno, responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ai microfoni di RMC Sport: "La vittoria di tre Champions League consecutive in cinque anni è un traguardo importantissimo. Le difficoltà di questa stagione? Non siamo ancora a metà stagione e crediamo di avere una grande squadra con ottimi giocatori dalla grande esperienza. Siamo ottimisti circa la possibilità di competere per la vittoria di tutte le competizioni a cui prendiamo parte. L'addio di Ronaldo? E' comunque il Real Madrid e continueremo a puntare alla vittoria. Cristiano è un grande giocatore e rimane un grande della nostra storia, ma noi oggi siamo convinti di avere una grande squadra anche senza di lui. Vedremo cosa accadrà, c'è ancora tanto tempo prima di arrivare al momento cruciale della stagione. I grandi calciatori hanno contribuito alla vittoria di tutti i trofei conquistati dal Real Madrid, ma lo spirito di squadra, lo spirito del Real Madrid è e rimane un aspetto fondamentale. Le aspettativa nei nostri confronti sono sempre molto alte, ma noi continuiamo a puntare alla vittoria di ogni competizione".