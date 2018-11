RMC SPORT - Stendardo: "Champions, Lazio avanti a Milan e Roma"

© foto di Federico Gaetano

Guglielmo Stendardo, ex giocatore anche della Lazio, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo della gara dei biancocelesti in Europa League: "La Lazio è una squadra forte, ha un organico molto competitivo anche perché chi è partito è stato degnamente sostituito da Acerbi, Correa e Badelj. Poi c'è sempre Immobile che ha una media realizzativa importante. Quest'anno però stanno mancando sia Luis Alberto sia Milinkovic-Savic, ma nonostante tutto è quarta in classifica ed è espressione di un bel calcio. Inzaghi è uno dei migliori allenatori e la Lazio può ambire ad un posto in Champions League".

Lazio, Roma e Milan, chi vedi meglio per il quarto posto?

"In questo momento la Lazio sia davanti meritatamente. La Roma vive un momento difficile, hanno perso pedine importanti negli ultimi due anni che non sono state rimpiazzate a dovere. Il Milan ha un buon organico, ha giocatori forti come Higuain e Suso, ma in questo momento la Lazio la vedo avanti".

Hai giocato anche in Juventus e Napoli, come vedi le due squadre?

"Juventus è avanti di molti anni rispetto a tante squadre. Ho visto l'ultima partita dei bianconeri e solo stando allo Stadium capisci la forza di questa società che continua a crescere. Dal punto di vista tecnico è migliorata ancora con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Come inseguitrice oggi vedo il Napoli che è l'unica squadra che può dar fastidio ma è difficile raggiungere la Juve specie quest'anno".

Che peso ha Nedved all'interno della Juventus?

"Mi ha raccontato che i primi tempi da dirigente ed ex giocatore sono stati difficili. Ma stare in una società come la Juventus che ti dà tutti i mezzi per formarti aiuta ad adattarsi in breve tempo. Oggi è un punto fermo della Juventus ed è un valore aggiunto in una società che gira molto bene".

Come dovrebbe cambiare il calcio per non avere più problematiche come quest'estate tra Serie B e C?

"Le regole ci sono e sono anche chiare. Quest'anno è successo che sono fallite tre società in Serie B e si sono liberati dei posti. In un primo momento c'era l'ipotesi di eventuali ripescaggi ma il 13 agosto il commissario straordinario ha bloccato i ripescaggi autonomamente. A quel punto le squadre che speravano nel ripescaggio hanno fatto ricorso. Quello che è stato fatto quest'anno è assurdo. Le regole ci sono ma a volte non vengono rispettate. Mi auguro che Gravina possa portare quelle riforme che il calcio italiano merita".