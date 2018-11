© foto di Lorenzo Di Benedetto

A margine di un evento di moda a Varsavia, Roberto Carlos ha parlato del suo connazionale Neymar: "Qualunque club di tutto il mondo vorrebbe averlo. E' un incredibile giocatore - ha detto - con doti fantastiche e credo che a breve sarà il migliore al mondo. Nono solo il mio club, il Real Madrid, lo vorrebbe ma tutti i club del mondo. In Sud America intanto stanno tornado i grandi talenti: al Real abbiamo grande fiducia in Vincius Junior e anche in Rodrygo che attualmente è in prestito al Santos"