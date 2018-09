Romania-Montenegro, formazioni ufficiali: c'è Chiriches

20.17: il calcio femminile torna alla FIGC - Rinviate le sentenze sulla B, il CONI ha dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguardante la convocazione dell'assemblea elettiva. È arrivata, in pratica, una sola decisione: il calcio femminile torna alla FIGC, che vince...

LIVE TMW - CONI, le sentenze entro martedì mattina. La Serie C rinvia

L'argentino Yacob firma per il Nottingham Forest

Real Madrid-Guilherme, contratto in scadenza ma la clausola è da 50 mln

Marsiglia, occhi su Augustin per l'attacco: il Lipsia lo valuta 20 milioni

Chelsea, Cahill dimenticato in panchina: a gennaio possibile partenza

Atl. Madrid, distorsione alla caviglia per Kalinic: finora solo 25' in campo

Barcellona, Rafinha dice no al rinnovo: l'addio è più vicino

Spartak Mosca, Carrera: "Stagione ok. Sarà strano affrontare Marchisio"

Real Madrid, indebitamento di 400 milioni per il nuovo Bernabeu

Tottenham, Lamela torna in gruppo: sarà a disposizione contro l'Inter

Newcastle, Rolando Aarons in prestito allo Slovan Liberec

Rudiger si scusa con Pavard: "Il fallo non era intenzionale"

Danimarca, sciopero rientrato per Galles: accordo preliminare

Amiens e il colpo Ganso: "Mi sento come a casa, dopo pochi giorni"

Tottenham, la nuova vita di Lucas: miglior giocatore d'agosto in Premier

Turchia-Russia, formazion iufficiali: in campo Under e Calhanoglu

Under 21, la Francia si qualifica agli Europei che si giocheranno in Italia

ROMANIA (4-2-3-1): Tatarusanu; Benzar, Chiriches, Sapunaru, Bancu; Pintilii, Stanciu; Chipciu, Maxim, Mitrita; Keseru. All. Contra. MONTENEGRO (4-2-3-1): Petkovic; Stojkovic, Savic, Simic, Tomasevic; Skecic, Vukcevic; Boljevic, Ivanic, Jovovic; Mugosa. All. Tumbakovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Romania-Montenegro, valida per la League C:

