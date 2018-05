Ronaldo senza dubbi: "Iniesta il miglior giocatore spagnolo della storia"

© foto di Antonio Vitiello

Intervistato da Cadena SER, l'ex attaccante del Real Madrid Ronaldo ha parlato così in vista del ritorno della semifinale di Champions di stasera: "La storia fra Real e Bayern è lunghissima. Sono sempre duelli speciali e quello di stasera lo sarà particolarmente, perché il Real cerca la terza in Champions in quattro anni ed è qualcosa che non vedremo tanto spesso. Cristiano? È incredibile ciò che sta facendo, tocca meno palloni ma è forse più decisivo di prima. Benzema? Anche se non segna, fa tante cose in campo a livello difensivo. Credo che gli manchi solamente un po' di fortuna. Io sono contento quando lo vedo giocare. Mercato? Florentino Perez può sorprenderci tutti da un momento all'altro. Iniesta? È il miglior giocatore spagnolo della storia, non ricordo di averne visti altri così. Zidane? Sono da sempre innamorato di lui. L’ho seguito fin da subito, fin da quando era al Castilla. Andai a visitarlo e mi fece subito una grande impressione come allenatore".