Rooney: "Fra uno o due anni Lampard e Gerrard alleneranno in Premier"

Intervistato dall’edizione odierna del Mail on Sunday, Wayne Rooney si è soffermato su Frank Lampard e Steven Gerrard: “Steven Gerrard e Frank Lampard sono diventati allenatori e penso che sia fantastico per loro: è il momento giusto per i giovani manager inglesi di fare un passo in avanti, sono certo che tra due o tre anni ci saranno club in Premier League in arrivo per ingaggiarli”.