Denis Cheryshev indagato per doping. A confermarlo è il portavoce della WADA (World Anti-Doping Agency), Maggie Durand, al portale russo Sport Express: "Il caso è attualmente in mano all'agenzia antidoping spagnola, la AEPSAD. Loro ci informeranno sui risultati". Si cercherà di capire se l'esterno del Valencia ha effettivamente fatto uso di ormone della crescita nel ritiro pre-Mondiale con la Nazionale russa e, soprattutto, se questo era autorizzato per motivi di salute. A fare la spia sarebbe stato il padre di Cheryshev, intervistato da Sport Weekend.