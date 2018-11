Russia, si ritira Arshavin. Da leggenda il poker ad Anfield con l'Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei più grandi giocatori russi della sua generazione ha scelto di chiudere la sua carriera. Andrey Arshavin, a trentasette anni e mezzo, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Nel 2016 il talentuoso centrocampista russo era approdato nel modesto campionato del Kazakistan, vestendo la maglia del Kairat. Nonostante l'età, ha firmato 28 gol in 89 presenze, arricchendo il suo palmares con la conquista di una Coppa Nazionale. Vincitore di una Coppa Uefa e una Supercoppa con la maglia dello Zenit, ha giocato anche in Premier League nelle file dell'Arsenal. Un'esperienza non proprio indimenticabile, ma impreziosita dallo straordinario poker rifilato al Liverpool ad Anfield nel pirotecnico 4-4 del 21 aprile 2009.