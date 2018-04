S. Ramos su Iniesta: "Fosse stato Andresinho avrebbe 2 Palloni d'Oro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giorni particolari per Andres Iniesta. Ieri sono arrivare le scuse di France Football per non aver mai assegnato il Pallone d'Oro al capitano del Barça (soprattutto nel 2010), mentre per domani è attesa la conferenza stampa in cui dirà addio ai blaugrana. Intanto però il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha voluto rendere omaggio al suo compagno di Nazionale: "Se Andrès si fosse chiamato Andresinho avrebbe sicuramente vinto due Palloni d'Oro. Siamo tutti colpevoli di questo, diamo poca importanza a ciò che abbiamo in casa e troppa a quello che arrivada fuori".