Salah fa impazzire l'Inghilterra. Ecco le aperture dei giornali britannici

Fonte: ha collaborato l'inviato da Liverpool Ivan Cardia

La stampa inglese celebra all'unanimità l'impresa del Liverpool contro la Roma, ma soprattutto la prestazione da Pallone d'Oro di Mohamed Salah. "The Mo Show" titolano sia il Daily Mail che Metro, "Salah l'inarrestibile" apre il Daily Telegraph e simile titolo è quello del Times: "Inarrestabile (quando Salah è in campo" sottolineando come la Roma sia riemersa dopo l'uscita dell'egiziano. "Magico Mo affossa la Roma" per The Independent, "Smokin'" scrive il Mirror. Geniale la scelta del Sun: "DynaMO Kiev" in riferimento alla sede della finale di Champions League. Più sobrio l'istituzionale The Guardian con "Sensazionale Salah". "Mo mens 5 Romani 2" invece è la scelta ricaduta il Daily Express