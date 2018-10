Sarri: "Chelsea più squadra dello United. Morata? Non penso al mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Manchester United, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato anche del momento della sua squadra: "In questo momento il Chelsea è più squadra del Manchester ma guardando i singoli lo United è molto forte. Stiamo parlando solo di 8 partite, in Champions stanno facendo bene, quindi in campionato possono migliorare, sono passati solo 2 mesi. Morata? Non penso al mercato, penso solo a migliorare i miei giocatori".