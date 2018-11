Scandalo in Turchia-Svezia, Berg: "L'arbitro mi ha promesso due rigori"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Scandalo e polemiche dopo la sfida di Nations League tra Turchia e Svezia di sabato sera. Secondo quanto afferma l'attaccante svedese Marcus Berg, infatti, il direttore di gara Istvan Kovacs avrebbe promesso agli ospiti due rigori a favore nella ripresa. "Durante l'intervallo - racconta Berg a Aftonbladet - sono andato a parlare con l'arbitro per contestargli un rigore che non mi aveva dato. Ci siamo seduti nello spogliatoio e, dopo che gli avevo spiegato il mio punto di vista, Kovacs mi ha fatto una promessa: 'Ora controllo le immagini e, se mi accorgo di aver sbagliato, nel secondo tempo ti fischio due rigori". Curioso che al 71' sia stato proprio Berg a conquistare il penalty, poi trasformato da Granqvist, che ha permesso alla Svezia di espugnare l'Eskişehir Yeni Stadyumu e fatto retrocedere la Turchia in Lega C.