Scandalo razzismo al Man City: aperta indagine nelle giovanili

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester City ha aperto un'indagine per razzismo a carico di Dean Ramsdale, uno dei tecnici delle categorie inferiori, che si sarebbe rivolto ad alcuni calciatori di colore utilizzando l'appellativo 'BBQ', che in inglese viene utilizzato come abbreviativo per il barbecue, ma sta a significare anche 'big, black and quick', ossia 'grande, nero e veloce'. I fatti - riferisce il Daily Mirror - risalgono allo scorso gennaio durante una riunione tra Ramsdale, che è il direttore dello scouting giovanile del Manchester City, e i tecnici del vivaio. Il club inglese avrebbe riconosciuto che il linguaggio utilizzato dal dirigente non è stato appropriato ed ha deciso dunque di aprire un'indagine a riguardo.