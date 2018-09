Schalke 04, crisi senza fine. Quinto ko di fila per il club tedesco

© foto di Image Sport

Crisi senza fine per lo Schalke 04. La formazione di Gelsenkirchen è alla quinta sconfitta di fila su cinque partite giocate in Bundesliga, ieri contro il Friburgo in trasferta per 1-0. "La palla non vuole entrare", ha detto amaro Caligiuri. "Non abbiamo segnato e per questo non abbiamo vinto", è l'analisi elementare del tecnico Tedesco. "Abbiamo preso due pali, siamo stati sfortunati e non voglio accusare la squadra di niente".