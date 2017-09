Schalke 04, Heidel: "Abbiamo deciso di accontentare Geis"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Colpo last minute per il Siviglia che si è assicurato in prestito per una stagione Johannes Geis. Il centrocampista è arrivato dallo Schalke 04 e il direttore sportivo del club tedesco Christian Heidel ha svelato i retroscena di questo trasferimento: "È arrivato da noi la scorsa notte e ci ha chiesto di dargli l'opportunità di andare a Siviglia per dieci mesi. Dopo un attento esame, abbiamo deciso di soddisfare i suoi desideri".