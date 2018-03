Schalke 04, il fenomeno in panchina è italiano. E i minatori ora sognano

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Secondo posto in Bundesliga e ritorno in Champions League sempre più probabile per lo Schalke 04. Gran parte del merito va a Domenico Tedesco che ha raccolto una squadra da una stagione fallimentare, ridandole dignità e rivitalizzando alcuni giocatori che sembravano destinati a finire nel limbo delle promesse non mantenute (su tutti Meyer). Era difficile pronosticare un simile cammino a Gelsenkirchen, dove l'obiettivo iniziale era tornare a giocare una competizione europea, con l'Europa League scenario più credibile. La percentuale punti ottenuta dalla squadra in questa stagione è la più alta dal 1991 ad oggi: cosa chiedere di più?

LA SITUAZIONE ATTUALE - era una scommessa a inizio anno, con una sola esperienza in panchina, in Zweite Bundesliga, all'Aue. Un contratto biennale da 700mila euro che verrà certamente adeguato al valore che Domenico Tedesco ha espresso. Intanto in caso di accesso alla Champions o all'Europa League gli verrà riconosciuto un bonus che lo porterà a percepire 1,2 milioni, oltre a un prolungamento automatico del contratto per altre due stagioni. Nessun dubbio a Gelsenkirchen: il progetto è partito e andrà avanti col tecnico di origini calabresi. Per le grandissime d'Europa ci sarà tempo, del resto la carta d'identità recita appena 32 primavere.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 700 mila euro

Permanenza: 95%