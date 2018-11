Schalke 04, Tedesco: "Contenti dei tre punti, abbiamo fatto bene"

“Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All’esterno vedo tante ansie, ma all’interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds dell’Udinese,...

Allegri batte Capello: 31 punti in 11 giornate, è il miglior avvio della Juve

Juve, Allegri: "Otto gol subiti in undici gare sono troppi"

Juventus, Allegri: "Non siamo solidi. In Champions abbiamo altri stimoli"

A modo suo - Juve, non serve la manita per rispondere a Inter e Napoli

Cagliari, Maran: "Buona prestazione, peccato per il risultato"

Inter, Borja Valero: "Ora prepariamoci per la Champions League"

Maran: "Il primo gol ci ha tramortito, ma siamo rimasti in partita"

Zero punti a Torino, ma il Cagliari di Maran è sulla strada giusta

L'Allianz come vetrina: Barella è un giocatore da Juve. E non solo

Fiorentina, Pjaca out con la Roma per un guaio intestinale

Bologna, spiragli per Gabbiadini. Ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio

Giampaolo su Saponara: "Ho fiducia in lui. E' un grande talento"

Roma, Zaniolo: "Felice per l'esordio, peccato per il risultato"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 novembre

Ritorno alla vittoria per lo Schalke 04 che ha battuto 3-1 l'Hannover in casa. "Siamo molto contenti dei tre punti e credo che siano meritati", ha detto il tecnico dei Royal Blues Domenico Tedesco. "Abbiamo avuto una lenta circolazione di palla nel primo tempo, quindi è logico che i tifosi erano impazienti. Era importante, tuttavia trovare subito il 2-1 dopo il loro pareggio. Alla fine abbiamo fatto bene" ha aggiunto l'allenatore.

