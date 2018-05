Schalke 04, Tedesco: "E' un gran giorno, abbiamo reso felici i tifosi"

© foto di Image Sport

Il tecnico dello Schalke 04 Domenico Tedesco ha commentato il successo con l'Augsburg che è valsa ai suoi il secondo posto aritmetico in classifica: "La partita è stata lo specchio della nostra stagione. Abbiamo iniziato non benissimo ma poi siamo venuti fuori, abbiamo giocato con passione e cuore. L'Augsburg ci ha reso la vita difficile. E' un grande giorno in cui possiamo rendere felici i nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione".